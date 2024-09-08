ORC Araştırma'dan dikkat çeken CHP anketi: Yükselişe katkı sağlayan isimler belli oldu
ORC Araştırma şirketi, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükseliş sürecine katkı sağlayan isimler' anketi gerçekleştirdi. Ankete göre birinci sırada CHP lideri Özgür Özel var. İşte o anket...
ORC Araştırma, 3-7 Eylül'de 38 ilde 2 bin 390 kişiyle CATI yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi.
Araştırmaya sadece CHP'liler katılırken, "Size göre CHP'nin oy yükselişine katkı sağlayan başlıca isimler kimlerdir?" sorusu yöneltildi.
İLK SIRADA ÖZEL VAR
Anket sonucuna göre; birinci sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı.
İşte ankete verilen yanıtlar sonucunda ortaya çıkan sıralama:
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
- CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir
- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut.
ORC Araştırma'nın paylaşımı şu şekilde:
"CHP'Lİ SEÇMENLERE GÖRE"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) September 8, 2024
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yükseliş Sürecine
Katkı Sağlayan Başlıca İsimler@eczozgurozel@ekrem_imamoglu@mansuryavas06@kilicdarogluk@veliagbaba@alimahir@M_Sarigul@muratemirchp@yavuzyilmazd@eczburhan
??03-07 Eylül
??38 İl/2390 Katılımcı
??CATI pic.twitter.com/xlaSaSpzHI
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