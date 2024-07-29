Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

"Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu.