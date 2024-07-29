Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2024 Pazartesi, 09:36
Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

SGK prim borcunu ödemeyen belediyelere yönelik tahsilatın yapılacağı kararı sonrası tartışmalar sürüyor.

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi duyurmuş ve bunların CHP yönetimindeki belediyeler olduğunu öne sürmüştü.

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

"BU SORUYU DA YANITLAMAK GEREKİYOR"

Işıkhan A Haber'de yaptığı açıklamalarında emekli aylıklarının ödenmesinde SGK primlerinin katkısının altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

"Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. 

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz."

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

BELEDİYELERE CEZA GELİYOR

1402 belediyenin 1307'sinin borcunun olduğunu söyleyen Işıkhan, borcunu ödemeyen belediyelerle ilgili icraya başvurulacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

Işıkhan, "Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıkladı! SGK borcunu ödemeyen belediyelere ne olacak?

Belediyelerin borçlarına ilişkin cami arsası alındığı haberlerini yalanlayan Işıkhan "Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı" dedi.

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