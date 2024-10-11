SONAR Araştırma'dan Erdoğan'ı üzecek anket: Fark tam 11,5 puan!
Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'nın son anketi paylaşıldı. Ankete göre CHP ile AKP arasında 11 puandan fazla fark bulunuyor. İşte dikkat çeken son anket...
SONAR Araştırma 'Siyasi eğilimler' araştırmasının sonuçları ortaya çıktı.
VIP üyelerine özel gönderilen anket sonucunu gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre CHP 11 puan farkla önde.
Doğru araştırma…— Şaban Sevinç (@sabansevinc2) October 10, 2024
2023 CB seçimlerini doğru tahmin eden 2-3 firmadan birisi olan Sonar Araştırma’nın “VİP üyeleri için yaptığı EYLÜL 2024 araştırmasında” CHP tam 11.5 puan farkla AKP’nin önünde görünüyor.
Bu gösteriyor ki;
1) CHP örgütü ve genel kamuoyunun Özgür Özel- Ekrem… pic.twitter.com/KcEg3Gb4Lz
Çarpıcı anketin sonuçları şöyle:
CHP: Yüzde 36,6
14 Mayıs genel seçimlerinde CHP yüzde 25,80 oy aldı.
AKP: Yüzde 25.1
AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.
Bu sonuçlara göre CHP, AKP'ye 11,5 puan fark atıyor.
MHP: Yüzde 10,5
MHP bir önceki genel seçimlerde yüzde 10,30 oy aldı.
DEM Parti: Yüzde 9,3
DEM Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9 oy aldı.
İYİ Parti: Yüzde 6,7
İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9,90 oy aldı.
Zafer Partisi: Yüzde 5,7
Zafer Partisi bir önceki genel seçimde yüzde 2,23 oy aldı.
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3
Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,81 oy aldı.
Diğer: Yüzde 1,8.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?