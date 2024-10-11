SONAR Araştırma'dan Erdoğan'ı üzecek anket: Fark tam 11,5 puan!

SONAR Araştırma 'Siyasi eğilimler' araştırmasının sonuçları ortaya çıktı.

VIP üyelerine özel gönderilen anket sonucunu gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre CHP 11 puan farkla önde.

Doğru araştırma…

2023 CB seçimlerini doğru tahmin eden 2-3 firmadan birisi olan Sonar Araştırma’nın “VİP üyeleri için yaptığı EYLÜL 2024 araştırmasında” CHP tam 11.5 puan farkla AKP’nin önünde görünüyor.



Bu gösteriyor ki;

1) CHP örgütü ve genel kamuoyunun Özgür Özel- Ekrem… pic.twitter.com/KcEg3Gb4Lz