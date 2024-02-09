ORC Araştırma'dan 'Z kuşağı' anketi: TBMM’deki en etkili 10 milletvekili belli oldu

ORC; 4-6 Şubat tarihleri arasında 5600 kişiyle CATI anket yöntemiyle yapılan 'Z kuşağı' araştırmanın sonuçları yayımlandı. Listede zirvede Sarıgül ilk üçte yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:48
ORC Araştırma'dan 'Z kuşağı' anketi: TBMM’deki en etkili 10 milletvekili belli oldu
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ORC'nin yaptığı araştırmada Z kuşağına “Size göre TBMM’de en etkili/öne çıkan milletvekilleri hangileridir?” sorusu, açık uçlu olarak yöneltildi.

Ankete göre, Z kuşağı Meclis’te en etkili milletvekili olarak CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ü görüyor.

Z kuşağı tarafından yüzde 36,5 oy oranına sahip Sarıgül’ü yüzde 31,6 ile AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı takip ediyor.

Listenin üçüncü sırasında yer alan isim yüzde 30,3 oy oranıyla CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.

TİP'TEN SERA KADIGİL LİSTEDE

Yüzde 22,7 oranında oy alarak Meclis’te etkili isimler arasına TİP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil de dahil oldu.

Listede yer alan bir diğer isim ise İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu oldu.

Esi ABB Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek de listede yüzde 17,2 oy ile kendine yer buldu. Listenin yedinci sırasındaki isim CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu.

İYİ Partili Turhan Çömez ise yüzde 13,9 ile listenin sekizinci sırasına yerleşti.

Z kuşağının başarılı bulduğu isimler arasında yüzde 13,2 ile CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da dokuzuncu sırada yer aldı.

Listenin sonunda ise AKP İzmir Milletvekili Eyyip Kadir İnan yer aldı.


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