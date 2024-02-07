TBMM Milli Savunma Komisyonu toplandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:57
TBMM Milli Savunma Komisyonu toplandı
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TBMM Milli Savunma Komisyonu, eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyon sözcülüğüne MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora seçildi.

Akar, toplantınınaçılışında yaptığı konuşmada, Komisyon üyeliklerine seçilen Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ile CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'a başarılar diledi.

Toplantıda daha sonra komisyon sözcülüğü için seçim yapıldı. Sözcülük için tek aday gösterilen MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, toplantıya katılan 16 üyenin tümünün oyunu alarak komisyon sözcüsü seçildi.


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