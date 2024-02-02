CHP'li Başarır depremzedelerle TBMM'de: 'Bir çivi bile çakılmadı'

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:50

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:50

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, depremzede vatandaşlarla birlikte TBMM'de açıklama yaptı. Niğdeli depremzede, "21 Şubat'a kaar bizi kimse insan yerine koymadı. İlgilenmediler, kapımızı almadılar, halimizi sormadılar..." dedi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

TBMM'de konuşan Niğdeli depremzede şunları söyledi:

“6 Şubat’tan 21 Şubat’a kadar bizi kimse insan yerine koymadı. İlgilenmediler, kapımızı çalmadılar, halimizi sormadılar… Şu anda da verilen sözler tutulmadı. Evet kira yardımını alıyoruz. Ama onun dışında yapılması gereken hak sahipliği evlerinden hiç ses yok. Bir yılda bir çivi bile çakılmadı. Belediye Başkanı ile görüşme talep ediyoruz, bizimle görüşmüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na rica ediyorum. Niğdeli depremzedeleri görsün. Zor durumdayız. Bizi insan yerine koymuyorlar. Bütün partilere duyuruda bulunuyoruz: AK Parti milletvekillerine de MHP milletvekillerine de yaptığımız her toplantıda duyuruda bulunuyoruz. Kesinlikle bizimle irtibata geçmediler, görüşmüyorlar, insan yerine koymuyorlar. Biz derdimize çare arıyoruz”



"28 BİNAYI YAPMAKTAN ACİZ BİR İKTİDAR VAR"

Başarır ise konuşmasında “6 Şubat Salı günü depremin yıldönümü. Büyük acılar yaşadık. CHP; Genel Başkanımız, belediye başkanlarımız, 130 milletvekili; Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya… Deprem bölgesinde olacağız. Ama bir şeyi ortaya koymak istiyoruz. Deprem, bu saydığımız iller dışında; başka illere de büyük hasarlar verdi. Bunlardan birisi de Niğde’ydi. Niğde’de, 28 tane ağır hasar alan bina vardı. Belediye ve iktidar söz vermişti. 28 tane evi yapacaktı. Niye bugün vatandaşlarımız buraya geldi? Niğde’deki 28 tane binayı bile yapmaktan aciz, insanları sokakta bırakan bir iktidar var… Sorunların hiçbiri çözülmedi. Bu kış günü, insanlar sokakta. Biz Salı günü depremin en ağır yaşandığı bölgede 130 milletvekili olacağız. Ama çevre illerde, Niğde gibi illerde; zarar gören, sokakta kalan, hala evleri yapılmayan yurttaşlarımızı da unutmadık” dedi.



"HALA YIKILAN EVLERİNİN KREDİSİNİ ÖDEYEN VAR"

Erhan Adem, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Evet büyük iller, depremi çok ağır yaşayan iller haricinde; Niğde de depremi şiddetli şekilde hisseden iki mahallemiz oldu. Bu mahalleler afet kapsamı içine alındı. 28 bina, bağımsız 300 bölüm, daire ve işyeri ağır hasarlı ilan edildi. Ve orada sözler verildi, merkezi hükümet tarafından: Evlerin yapılacağı, konutları ailelere teslim edileceği, kira yardımı yapılacağı şekilde…

Ancak buradaki vatandaşlarımız kiraya çıkmalarına rağmen hem kira yardımlarını tam olarak alamadılar, hala içlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var. Hem kira ödeyip, hem ailesini geçindirip, hem de işsiz olanlar var. Zorlanmaktadır. Biz merkezi hükümetten, Niğde Belediye Başkanı’nın verdiği sözlerin bir an önce tutulmasını istiyoruz.”