ORC'den 'yerel seçim' anketi: Ankara'dan Süleyman Soylu ve Melih Gökçek'e kötü haber!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 15:19

Güncelleme: 04.08.2023 - 15:19

ORC Araştırma 4 ili kapsayan yerel seçim anketinin çıktılarını paylaştı.

Katılımcılara sorular açık uçlu olarak sorulurken dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Anket sonuçları şu şekilde:

ANKARA "MANSUR YAVAŞ" DEDİ

Ankara'da 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 2700 katılımcı ile yüz yüze yapılan ankette AKP'li seçmenlerin tercihi yüzde 27,6 ile Turgut Altınok, yüzde 24,1 ile Süleyman Soylu ve yüzde 17,5 ile Melih Gökçek oldu. CHP'li seçmenlerin tercihi ise yüzde 57,5 ile Mansur Yavaş, yüzde 12,2 ile Alper Taşdelen, yüzde 9,8 ile Fethi Yaşar oldu. İYİ Parti'li seçmenlerin 2024 yerel seçimlerindeki oy tercihi ise yüzde 47,4 ile Mansur Yavaş, yüzde 19,1 ile Kürşad Zorlu ve yüzde 11,9 ile Adnan Beker oldu.

SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI

"ANKARA"



Araştırma 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 2700 katılımcı ile yüz yüze yapılmıştır. pic.twitter.com/rC70AKKOMV — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 4, 2023

İZMİR'DE SEÇMEN KARARSIZ

İzmir'deki çalışma ise 30 Temmuz - 3 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2300 katılımcı ile gerçekleştirildi. AKP'li seçmenlerin yüzde 28,1 Hamza Dağ'ı, yüzde 19,0'u Mahmut Özgener'i ve yüzde 13,6'sı Eyyüp Kadir İnan'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediklerini belirtti. CHP'li seçmenler ise yüzde 25,7 ile Ali Engin'i, yüzde 24,3 ile Tunç Soyer'i yüzde 22,6 ile Utku Gümrükçü'yü aday olrak görmek istediklerini belirtti. İYİ Partili seçmenlerin yüzde 28,6'sı Ümit Özlale'yi yüzde 22,3'ü Musavat Dervişoğlu'nu ve yüzde 17,4'ü üse Yıldırım Ulupınar'ı başkan olarak görmek istediklerini belirttiler.

SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI

"İZMİR"



Araştırma 30 Temmuz - 3 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2300 katılımcı ile yüz yüze yapılmıştır. pic.twitter.com/0oIRmqmx2h — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 4, 2023

ANTALYA'DA ÇAVUŞOĞLU ÖNDE

Antalya'daki araştırma ise 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilirken AKP'li seçmenlerin yüzde 30,5'i eski Mevlüt Çavuşoğlu'nu, yüzde 28,6'sı Menderes Türel'i ve yüzde 19,5'i ise Mustafa Köse'yi belediye başkanı olarak görmek istediklerini belirtti. CHP'de ise yurttaşlar, yüzde 25,7 ile Ümit Uysal, 24,3 ile Semih Esen ve yüzde 22,6 ile Muhittin Böcek'i desteklediklerini açıkladı. İYİ Parti'de seçmenler yüzde 28,6 ile Ali Adnan Kaya, yüzde 22,3 ile Hasan Subaşı ve yüzde 17,4 ile Mehmet Başaran'ı destekleyeceklerini belirtti.

SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI

"ANTALYA"



Araştırma 30 Temmuz - 2 Ağustos 2023 tarihleri arasında, toplam 2000 katılımcı ile yüz yüze yapılmıştır. pic.twitter.com/Ic7i11FeI4 — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 4, 2023

MERSİN VAHAP SEÇER DEDİ

Mersin'de 1-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 1700 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen çalışmalarda ise AKP'li yurttaşlar yüzde 24,8 ile Ali Kıratlı, yüzde 23,6 ile Mustafa Gültak, yüzde 14,2 ile Hacı Özkan dedi. CHP'li yurttaşlar ise yüzde 57,5 ile Vahap Seçer, yüzde 12,2 ile Serdal Kuyucuoğlu, yüzde 9,8 ile Ali Mahir Başarır yanıtını verdi. İYİ Partili seçmenler ise yüzde 47,4 ile Burhanettin Kocamaz, yüzde 20,1'i Ayfer Yılmaz yüzde 18,3'ü ise Zeki Hakan Sıdalı dedi.