ORC araştırdı: İmamoğlu olmazsa İBB adayı kim olmalı?

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:55

Güncelleme: 26.07.2023 - 13:11

Siyasi partiler, yerel seçimler için hazırlanmaya başladı. ORC Araştırma da yerel seçimlere ilişkin araştırmalarında İstanbul'a dair elde ettiği sonuçları paylaştı.

"Seçmenlerin Oy Verme Davranışları" adlı araştırmada katılımcılara "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı" sorusu soruldu.

Açık uçlu sorulan soruda katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

Mustafa Sarıgül: yüzde 36,4

Canan Kaftancıoğlu: yüzde 16,5

Özgür Demirtaş: yüzde 11,7

Özgür Özel: yüzde 7,7

Gürsel Tekin: yüzde 6,2

Buğra Kavuncu: yüzde 4,1

Tanju Özcan: yüzde 2,8

M. Murat Çalık: yüzde 1,7