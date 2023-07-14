Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 155 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:43

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:43

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu mayıs sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre 2.5 milyar dolar azalarak 155.4 milyar dolar oldu.

2022 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 146,4 milyar dolar, ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 849 milyon dolar artarak 9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 40,9 milyar dolar tutarında oldu.