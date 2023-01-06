ORC'den yılın ilk anketi: Cumhur'a ağır darbe

06 Ocak 2023 Cuma, 17:22

Türkiye 'olası erken seçimi' konuşmaya devam ediyor. Son olarak, şu ana kadar kesin bir dille 'erken seçim' iddialarını reddeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada seçim tarihinin 'mevsim şartlarına göre güncellenebileceğini' söyledi.

'BİRAZCIK' ERKEN SEÇİM

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. AK Parti’nin bu imtihanı başarıyla tamamlamak öncelikle bizlerin sorumluluğudur."

YILIN İLK ANKETİ GELDİ

Siyasetteki 'erken seçim' tartışmaları sürerken; ORC Araştırma Şirketi, 2023'ün ilk anketini yayımladı.

"2023'ün İlk Sonuçları"



Ak Parti %32,0

CHP %23,5

İyi Parti %19,1

HDP %7,3

MHP %6,2



Gelecek %2,9

Deva %2,5

TDP %2,2

BTP %1,8

Diğer %2,5



CUMHUR İTTİFAKI %38,2

MİLLET İTTİFAKI %42,6



Araştırma ORC tarafından 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 İl'de 3780 kişi ile yüz yüze yapılmıştır. — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) January 6, 2023

2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 ilde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre; Millet İttifakı, yüzde 42,6 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın önünde görünüyor.

Cumhur İttifakı: Yüzde 38,2

Millet İttifakı: Yüzde 42,6

Ankete göre, partilerin oy oranları ise şu şekilde: