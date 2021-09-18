4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ'dan açıklama: 10 yıl önceki FETÖ kumpasını hatırlattı
4 yıla kadar hapsi istenen 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ açıklamalarda bulundu. Başbuğ açıklamasında, 10 yıl önceki FETÖ kumpasını hatırlattı.
26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, hakkında istenen 4 yıla kadar hapis isteminin ardından açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlker Başbuğ, FETÖ’nün Ergenekon kumpasını hatırlattı.
Başbuğ, “2011’de terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan ve yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır” ifadelerini kullandı.
2011’de terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan ve yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır !— İlker Başbuğ (@ilkerbasbugcom) September 18, 2021
NE OLMUŞTU?
İlker Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki "asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması"na ilişkin maddeyi hatırlatmıştı. Başbuğ, "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın" demişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Başbuğ’un bu sözlerine tepki göstermiş ve AKP milletvekillerine seslenerek, “Zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclis'i itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız” demişti. Daha sonra Başbuğ hakkında dava açılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 'kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle dava açmıştı. İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
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