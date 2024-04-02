Ordu'da oyların çalındığı iddiası büyüyor: İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz'dan yeni açıklama!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:47

Güncelleme: 02.04.2024 - 16:47

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçların tartışma yarattığı illerden biri de Ordu oldu. Ordu'da seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre, 16 bin oy farkla kaybeden İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz oyların çalındığını öne sürdü.

AKP'nin mevcut belediye başkanının 16 bin 138 farkla kazandığı Ordu'da seçim sonuçları tartışmalara neden oldu. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, sabah saatlerinde paylaşım yaparak sandıkların 3'te 2'sinde usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı.

"OYLAR ÇALINDI"

İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yaptığı sosyal medya paylaşmının ardından kameralar karşısına geçti. Basın mensuplarına konuşan Yılmaz, 486 bin 737 oyun kullanıldığı Ordu'da 93 bin geçersiz oy olduğunu ve bu oranın Türkiye ortalamasından çok üstünde olduğunu söyledi.

Yılmaz yurttaşları adliyenin önüne davet ederek konuşmalarına şöyle devam etti:

"Oylarımız çalındı, iki gündür avukatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Mahkemeleri, seçim kurullarını göreve davet ediyorum. Yeniden sayımla birlikte neticenin değişeceğine adımız gibi eminiz.

Islak imzalı tutanaklaarın %98'i elimizde. Gerekli itirazlar yapıldı. Tüm Orduluları adliyenin önüne davet ediyorum."

"TEKRARLANAN İSTANBUL SEÇİMLERİNDEN BİN KAT DAHA BÜYÜK"

31 Mart yerel seçimlerinde tekrarlanan İstanbul seçimlerini anımsatan Enver Yılmaz, Ordu'da olan usulsüzlüğün bin kat daha büyük olduğunu ifade etti.

455 sandığın yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyleyen Yılmaz, "Kimse oy çalıp, seçim kazanarak o belediye koltuğunda oturamaz" dedi.

"15 BİN SEÇMENLİ İLÇEDE 5 BİN GEÇERSİZ OY VAR"

Öte yandan gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Enver Yılmaz'ın ekibindeki yetkilerle görüştüğünü belirterek tespitlerin doğru olması halinde seçim sonuçlarının değişebileceğini aktardı.

Murat Ağırel'in paylaşımı şu şekilde:

"Enver Yılmaz’ın ekibindeki yetkililer ile görüştüm. Tespitler doğru ise Ordu’daki seçim sonuçları değişebilir. Görüştüğüm yetkili "Sadece 15 bin seçmenli Akkuş ilçesinde 5 bin geçersiz oy var. Türkiye'de geçersiz oy ortalaması yüzde 2, Ordu'da yüzde 6.

YSK verileriyle parti verileri ve birleşik oy pusulalaları örtüşmüyor. YSK verilerine göre fark 16 bin. Parti elindeki ıslak imzalarla yüzde 90'ı yeniden girildi fark 5 bine düştü"