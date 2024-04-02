İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz sandıkların 3'te 2'sinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti

İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz, seçim sonuçlarına tüm ilçede itiraz ettiklerini açıkladı. Yılmaz, sandıkların 3'te 2'sinde usulsüzlük tespit ettiklerini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:10
İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz sandıkların 3'te 2'sinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti
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31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ordu'da AKP yüzde 40.07 oy alarak 16 bin 138 farkla birinci parti oldu. Seçimi az farkla kaybeden İYİ Parti adayı Enver Yılmaz sandıkların çoğunda usulsüzlük tespit ettiklerini ve itiraz edeceklerini açıkladı.

Ordu'da AKP'nin adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40.07 alarak 182 bin 377 oy aldı. İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise yüzde 36.53 oy alarak 166 bin 595 seçmenin tercihi oldu. İki adayın arasındaki fark ise sadece 16 bin 138 olarak görüldü.

İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz, seçim sonuçlarının ardından ilk paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. Yılmaz iki gün boyunca tutanaklarda inceleme yaptıklarını ve sandıkların 3'te 2'sinde usulsüzlük tespit ettiklerini açıkladı.

"ORDU HALKININ İRADESİNİ ÇALDIRMAYIZ"

Avukatlar ile bugün sürecin ayrıntılarına dair açıklama yapacağını duyuran Enver Yılmaz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ordu halkının iradesini çaldırmayız! Avukatlarımız gece gündüz çalışıyor. İki gündür yaptığımız detaylı incelemeler sonrası, sandıkların 2/3'ünde tespit ettiğimiz usülsüzlüklere tüm ilçelerde itiraz ediyoruz.

Bugün saat 15.30'da İYİ Parti Ordu Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklamasında bulunacağım.  Avukatlarımızla birlikte yapacağımız açıklamaya, tüm basın mensuplarımız davetlidir.

Yapacağımız açıklamayla birlikte, tüm hemşehrilerimizi ve tüm Türkiye'yi hassasiyetle süreci takip etmeye davet ediyorum."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Ordu'da eski AKP'li belediye başkanı Enver Yılmaz'ı aday göstermişti. Enver Yılmaz, seçimlerden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?” ifadelerini kullanarak bir video paylaşmıştı.


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