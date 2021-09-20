İYİ Partili Erozan: Emine Erdoğan'ın kol saati 30 bin Euro'dan başlıyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Emine Erdoğan'ın saatiyle ilgili, "Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30 bin Euro'dan başlıyor" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının piyasaya çıkması üzerine yapılan tanıtımlarda kullanılan bir fotoğraf dikkat çekti.
Etiyopya ziyareti sırasında çekilen fotoğraftaki kol saatinin lüks marka Chopard olduğu ve fiyatının 30 bin Euro'dan (Yaklaşık 260 bin TL) başladığı öne sürüldü. İddia, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'dan geldi.
Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayyip yazar da Emine hanım yazmaz mı..! Fotoğraflarla bezenmiş 'Afrika’ya seyahatlerim' kitabı piyasada…" diye yazan Erozan, "Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30.000 Euro’dan başlıyor…" ifadelerini kullandı.
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