Orhan Bursalı, Erdoğan'ın 'Abdülhamid' düşkünlüğünü yazdı: 'Abdülhamit sevgisinin üç kaynağı"
Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. Abdülhamid hayranlığının neden kaynaklandığını yazdı. Bursalı, Erdoğan'ın Abdülhamid'in 'denge' politikasını, sansürcülüğünü ve Meclis'i kapatmasını çok sevdiğini belirtip "RTE Abdülhamit’i sevmesin de kimi sevsin" dedi.
Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, bugünkü köşesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid'e olan ilgisinin nedenlerini ele aldı.
"RTE’nin Abdülhamit sevgisinin üç kaynağı" başlıklı yazısında "RTE neden çok yönlü ve tartışmalı bir padişah olan Abdülhamit’e bu kadar düşkün ve diğer padişahların adını bile anmaz? Meral Akşener’in Abdülhamit ile istibdat (diktatör) yönetimini bir arada görüp eleştirmesine de veryansın eder?" diyen Bursalı, şu değerlendirmede bulundu:
"ABDÜLHAMİT’TEN ÜÇ ÖĞRETİ
Şimdi gelelim RTE ve adamlarının Abdülhamit merakına:
Abdülhamit’in üç şeyini çok seviyor RTE ve politik danışmanları.
İlki, diyelim ki denge politikası. Bunu Rusya - Avrupa-ABD arasında uyguluyor. Aradan kazanç elde etmeye çalışıyor (Suriye!). Fakat bu politikanın ülkeyi çok zor durumlara soktuğu açık. Başlı başına bir mülteci sorunu bile ülkeyi yiyip bitiriyor. “Denge” politikasının henüz ülkeye önemli bir kazanç sağladığını söylemek mümkün değil.
İkinci sevgi kaynağı, Abdülhamit’in sansür ve egemenliği. Türkiye medyası, Abdülhamit zamanına benzer özellikler taşıyor. RTE özel ve açık politikalarıyla bir iktidar medyası oluşturdu ve geri kalanlara da hayatı dar ediyor, cezalar, mahkemeler. Türkiye’de medya, uluslararası endekslerde en kötü ülkeler arasında. Seçim sürecinde muhalefete baskı ve yasaklar giderek artıyor ve mengeneler sıkışıyor.
Abdülhamit sevgisinin üçüncü kaynağı, Meclis’i kapatması. Padişahlığından hemen sonra. Muhalifleri sürgüne gönderdi.
Bugünle ne alaka demeyin. Abdülhamit dönemini yaşamıyoruz. RTE en güçlü olduğu zamanda başkanlık anayasası ile kendini tartışmasız yasal tek adam yaptı. Ülkeyi yönetmek için meclise olan ihtiyacı en aza indirdi. Meclis epey vitrin meclisi oldu.
RTE Abdülhamit’i sevmesin de kimi sevsin... Meral Akşener çoook haklıdır!"
Video Haberler
- 'Levyeli' soygun: 80 bin liralık sigara çaldılar!
- Taksiciye sahte dolar verdi; Bekçiler takiple yakaladı
- 3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
- İzmir'de okul çatısında yangın
- TEM Otoyolu’nda otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Bakan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- 'Benzin ve motorine zam gelecek'
- Ruslar duyurdu: TSK de devreye girecek