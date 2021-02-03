2. Abdülhamid’in torunu Nurhan Sultan Osmanoğlu, "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"ten rahatsız
Osmanlı hükümdarı 2. Abdülhamid’in torunlarından Nurhan Sultan Osmanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle birlikte yeniden dillendirilen "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" sloganına tepki gösterdi.
Osmanlı hükümdarı 2. Abdülhamid’in tahttan indirilişiyle özdeşleşen "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" sloganı, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden eylemlerle birlikte yeniden dillere yerleşti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye rektör atadığı Melih Bulu'ya karşı özellikle sosyal medyada dile getirilen slogan, 2. Abdülhamit’in dördüncü kuşaktan torunu Nurhan Sultan Osmanoğlu'nu rahatsız etti.
Osmanoğlu, rahatsızlığını Twitter hesabından "Dedem Abdülhamid Hanı tahttan indirenlerin dillerinde "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları vardı, bugünde aynı slogan var.9 senede koca imparatorluğu paramparça ettiler. O gün mesele hürriyet değildi. Dün ağaç değildi. Bugün de rektör değil. Taleplerinden anlarsınız" diyerek ifade etti.
İşte Nurhan Sultan Osmanoğlu'nun paylaşımı:
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