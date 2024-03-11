Orhan Gencebay, Murat Kurum'u öve öve bitiremedi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:31

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:20

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel'in konuğu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ve Orhan Gencebay'dı.

Programda Murat Kurum, Gencebay için "Tüm Türkiye’nin babası" ifadelerini kullandı.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Orhan Gencebay da Murat Kurum'u bakanlık dönemin tanıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bakanlık döneminde tanıştık. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm çok takdir ettim, çok sevdim. Kim bilir daha ne görevlere gelecek Sayın Başkanımız. İnsani yönünü çok sevdim, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, entelektüel birikimiyle başarılı bir insan. Ben de dayanamadım Başkanıma bir şarkı hediye etmek istedim."

Gencebay ayrıca, "Besteciyim, ses yorumcusuyum, edebiyatçıyım, aranjörüm, enstrümanistim, virtüözüm, fikir insanıyım" dedi.