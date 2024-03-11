Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir, Ne Değildir' isimli programın konuğu AKP'nin İBB başkan adayı Murat Kurum'du. Sunucu Ersoy, yayın sırasında bir genç kadının sorduğu Gazze sorusunu böldü. Tepkilerin ardından Ersoy program sonrası bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:46
Abone Ol google-news

Habertürk TV'de yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programında AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'la yaptığı program nedeniyle eleştirilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama geldi.

Söz konusu programda siyasi sorular hariç birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum'a Gazze ile ilgili bir soru yöneltilmiş, stüdyodan bir sesin "Bu olmaz. Mikrofonu alabilir miyiz?" dediği duyulmuştu.

Bunun üzerine genç, sorusunu soramayarak mikrofonu devretmişti.

VİDEOLU AÇIKLAMA

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ardından Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla açıklama yaptı. 

Ersoy, "Bu programa katılan gençlere 'Taraf olabilirsiniz ama salonda bir propaganda yapmanıza izin vermicem. Siyasi soru sormanızı istemiyoruz" dediğini ve bu nedenle soruyu böldüğünü belirtti.

"ARKADAŞLAR BİR KARAR VERİN"

Ersoy, yaşananlarla ilgili olarak kişisel X (Twitter) hesabında yaptığı yeni paylaşımda da şunları söyledi:

"Arkadaşlar bir karar verin, bazı muhalif hesaplar ve trolleri 'Gazetecilik bitti-yandaş - yalaka Akif, mikrofonu elinden aldı' falan diye gömüyor. İktidara yakın kimi hesap ve troller de 'Murat Kurum’a operasyon çekti. Akif güvenilmez biri, Habertürk’e çok dikkat edin' kafasında."


Murat Kurum haberleri Mehmet Akif Ersoy haberleri gazze haberleri sansür haberleri

İlgili Haberler

İsraillilerden Mehmet Akif Ersoy’a saldırı: ‘İlk kez bu denli…’

İsraillilerden Mehmet Akif Ersoy’a saldırı: ‘İlk kez bu denli…’
İsrail polisinden gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a fiziki müdahale!

İsrail polisinden gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a fiziki müdahale!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçime haftalar kaldı: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı

Yerel seçime haftalar kaldı: İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı
İşte son İstanbul anketinin sonuçları: İmamoğlu 3 puan önde

İşte son İstanbul anketinin sonuçları: İmamoğlu 3 puan önde
Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...

Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...
Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi

Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi
Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'

Zafer Partililer aday tanıtım toplantısında birbirine girdi: 'Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?'
Meksikalı kartel, ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açtı: Şok edici olay!

Meksikalı kartel, ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açtı: Şok edici olay!
CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'

CHP lideri Özgür Özel: 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu