Tepkilerin odağındaki gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan 'sansür' açıklaması: 'Arkadaşlar bir karar verin'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:46

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:17

Habertürk TV'de yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programında AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'la yaptığı program nedeniyle eleştirilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan açıklama geldi.

Söz konusu programda siyasi sorular hariç birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum'a Gazze ile ilgili bir soru yöneltilmiş, stüdyodan bir sesin "Bu olmaz. Mikrofonu alabilir miyiz?" dediği duyulmuştu.

Bunun üzerine genç, sorusunu soramayarak mikrofonu devretmişti.

VİDEOLU AÇIKLAMA

Söz konusu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ardından Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla açıklama yaptı.

Ersoy, "Bu programa katılan gençlere 'Taraf olabilirsiniz ama salonda bir propaganda yapmanıza izin vermicem. Siyasi soru sormanızı istemiyoruz" dediğini ve bu nedenle soruyu böldüğünü belirtti.

Murat Kurum yayınında Gazze sorusunu neden böldüm anlatayım arkadaşlar: ???? https://t.co/sXuJYLIZgy — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) March 10, 2024

"ARKADAŞLAR BİR KARAR VERİN"

Ersoy, yaşananlarla ilgili olarak kişisel X (Twitter) hesabında yaptığı yeni paylaşımda da şunları söyledi:

"Arkadaşlar bir karar verin, bazı muhalif hesaplar ve trolleri 'Gazetecilik bitti-yandaş - yalaka Akif, mikrofonu elinden aldı' falan diye gömüyor. İktidara yakın kimi hesap ve troller de 'Murat Kurum’a operasyon çekti. Akif güvenilmez biri, Habertürk’e çok dikkat edin' kafasında."