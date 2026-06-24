Orhan Sür hayatını kaybetti: Eski CHP milletvekilinin cenaze programı belli oldu

22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sür’ün Ankara’da vefat ettiği öğrenildi. Sür için 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Sür’ün cenazesi Balıkesir’e götürülecek. Eski milletvekili, 26 Haziran 2026 Cuma günü Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda defnedilecek.

ORHAN SÜR KİMDİR?

1951 yılında Balıkesir’de doğan Orhan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü’nden mezun oldu. Harita mühendisi olan Sür, mesleki yaşamının yanı sıra uzun yıllar sosyal demokrat siyaset içinde görev aldı.

Siyasi yaşamına 1983’te SODEP’te başlayan Sür, 1984 yerel seçimlerinde Balıkesir Belediye Meclisi Üyesi seçildi. SODEP’te ilçe yöneticiliği, SHP’de ise Balıkesir Merkez İlçe Başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

CHP’NİN BALIKESİR’DEKİ KURUCU İSİMLERİNDENDİ

Orhan Sür, 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin Balıkesir Belediye Başkan adayı oldu. CHP’nin 1992’de yeniden açılmasının ardından partinin Balıkesir Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi.

1992-1999 yılları arasında CHP Balıkesir İl Başkanı olarak görev yapan Sür, 2000-2005 yılları arasında CHP Parti Meclisi üyeliğinde bulundu.

22. DÖNEMDE MECLİS’E GİRDİ

Sür, 2002 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Balıkesir milletvekili seçilerek 22. Dönem’de TBMM’de görev yaptı. Balıkesir’de sosyal demokrat siyasetin tanınan isimleri arasında yer alan Sür, parti örgütlerinde ve kent siyasetinde uzun yıllar aktif rol üstlendi.

Geçen yıl Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sür, kazanın ardından uzun süre tedavi görmüştü.