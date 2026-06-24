22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür yaşamını yitirdi. Peki, Orhan Sür kimdir? Orhan Sür kaç yaşında, nereli? Orhan Sür neden öldü?

ORHAN SÜR KİMDİR?

Orhan Sür 1951 Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotoğrametri Bölümü'nden mezun oldu.

ORHAN SÜR'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

Sür, 1983 de SODEP'te siyasete başlamıştır. 1984 yerel seçimlerinde Balıkesir belediye meclis üyesi seçilmiştir. SODEP'te ilçe yöneticiliği, SHP Balıkesir merkez ilçe başkanlığı ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1989 yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Balıkesir belediye başkan adayı olmuştur. 1992'de CHP yeniden açılınca partinin Balıkesir kurucu il başkanı olarak görevlendirilmiştir. 1992-1999 yılları arasında CHP Balıkesir il başkanı olarak görev yapmıştır. 2000-2005 yılları arasında CHP parti meclisi üyesi olarak görev yapmıştır. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Balıkesir milletvekili seçilmiştir.