Orhan Uğuroğlu: 'Bahçeli erken seçim için resmi adımı attı'

09 Eylül 2022 Cuma, 09:33

Siyasette erken seçim tartışmaları CHP ve MHP'nin açıklamalarından sonra alevlenmeye başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemize açıklamalarda bulunup "Türkiye seçim atmosferine girdi. Öyle ya da böyle erken seçim görünüyor. Yaptıkları son değişikliğin uygulanabilmesi için bir yıl geçmesi gerekiyor ya, nisandan sonra seçim güçlü olasılık..." ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023’te düzenleneceğini fakat Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.

Gerçek Gündem yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü "Bahçeli erken seçim için resmî adımı attı" başlıklı yazısında Büyükataman'ın açıklamasındaki şifreleri değerlendirdi.

"Ataman'ın birinci dayanağı bu yazılardır ki Devlet Bahçeli'den onaysız bu açıklamayı asla yapmayacak siyasi deneyimi vardır" diyen Uğuroğlu, "Selvi'nin de bahsettiği, Ataman'ın da dayanak gösterdiği, "Kurban Bayramı, üniversite sınavı" bilin ki; bahane…" dedi.

"ERKEN SEÇİM KARARINI DEVLET BAHÇELİ VERİYOR…"

Uğuroğlu, şöyle devam etti:

"Muhalefet erken seçime, "Kasım 2022'de evet" derse ne olur?

Bahçeli ve Erdoğan ne der?

1 Ekim'de açılacak Meclis'e AKP tarafından 60 güne indirilen seçim takvimi başlangıcını göz önüne alarak yasa teklifi verilse muhalefet, kuşku yok ki, "evet" der…

360 sıkıntısı kolayca aşılır.

20 ya da 27 Kasım 2022'de rahatlıkla erken seçim yapılır.

Erdoğan da böylece 3. kez aday olma muradına anayasal hak olarak kavuşur…

Sonuç olarak tevazu göstermeden söyleyeyim ki;

Erdoğan'ın 3. kez adaylığı konusunda tüm yazdıklarım gerçekleşiyor…

Ve yine tarih tekerrür ediyor;

Erken seçim kararını Devlet Bahçeli veriyor…"