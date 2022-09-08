Adana Demirspor, Fenerbahçeli Bruma'ya talip oldu!

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:44

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transferle ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden biri olan Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı.

BRUMA İÇİN BAŞKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Bruma'nın transferi için başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat; bu transfer görüşmesinde aşama kaydedilemedi. Eğer Bruma için Adana Demirspor ile anlaşma sağlanabilirse bir transfer döneminde iki kez transfer yapan futbolcular listesine Bruma da eklenmiş olacak.

JESUS KADROYA ALMAMIŞTI

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, Portekizli futbolcu Bruma da tıpkı Lemos, Burak Kapacak (Giresunspor'a transfer oldu), Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak gibi kadroya alınmamıştı.

BONSERVİSİ PSV'DE

Hollanda ekibi PSV ile Bruma arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024'te sona erecek. Bruma bu sezon Fenerbahçe'de şu ana kadar 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.