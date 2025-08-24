Orkun Özeller’den AKP’li Mehmet Ali Çelebi’ye ‘mavi bere’ tepkisi: ‘Komiklik yapmaya kalkma, hakaret sayarız!’

CHP’den istifa ettikten bir süre sonra AKP’ye katılan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Terörsüz Türkiye” adı verilen yeni süreç kapsamında ‘ikna’ turuna başlamış; şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirilen buluşmada mavi bere takarak sürece ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Çelebi'nin mavi bere takarak ikna turuna çıkmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

"HAKARET SAYARIZ!"

Emekli Albay Orkun Özeller, sosyal medya hesabından söz konusu duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sana soytarı desem kızar mısın? Sen bilmezsin ama komandolar için bere kutsaldır ve bizim için siyasi liderlerden daha değerlidir. Bizim kutsalımız ile siyasi liderlerine şirin görünmek için komiklik yapmaya kalkma, hakaret sayarız.

Sana tavsiyem bizlerde sana karşı nefret ve öfkeye neden olacak bu tür şeylerden uzak durman. Hak etmediğin bereyi kafana taktığın gibi hak etmediğin yerdesin. Sözlerimi umursamayacağını biliyorum.

Bugüne kadar yaptığın söylediğin hiç bir şey bu kadar zoruma gitmedi bu kadar kulaklarını çınlatmak durumunda kalmadım. Canım çok yanıyor……. Nasıl bir terbiyesizlik yaptığını anlatmaya çalışıyorum, anlar mısın bilmiyorum"