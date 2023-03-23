Orman Kanunu'nda değişiklik yapılması teklifi kabul edildi

Tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 19:27
Orman Kanunu'nda değişiklik yapılması teklifi kabul edildi
Abone Ol google-news

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. İlaç etken maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nce yapılacak ya da yaptırılacak.

ORMANA HAFRİYAT, ÇÖP DÖKMEK “ORMAN SUÇU” SAYILACAK

Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacak. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek.


Orman kanunu TBMM

İlgili Haberler

TMMOB: Depremler bahane edilerek, ormanlar tahrip edilemez!

TMMOB: Depremler bahane edilerek, ormanlar tahrip edilemez!
Başkan Özkara, acı tabloyu anlattı: Ormanlar sermayeye peşkeş çekildi

Başkan Özkara, acı tabloyu anlattı: Ormanlar sermayeye peşkeş çekildi
Türkiye göçük altında: Limak-İçtaş, Akbelen Ormanı'nda çalışmaya devam ediyor

Türkiye göçük altında: Limak-İçtaş, Akbelen Ormanı'nda çalışmaya devam ediyor" başlıklı habere tekzip

En Çok Okunan Haberler