Türkiye göçük altında: Limak-İçtaş, Akbelen Ormanı'nda çalışmaya devam ediyor" başlıklı habere tekzip

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:15

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:15





1. 08/02/2023 tarihinde https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiye-gocuk-altinda-limak-ictasin-akbelen-ormaninda-calismaya-devam-ediyor-2049662 URL adresinde, "Türkiye göçü altında: Limak-İçtaş, Akbelen Ormanı'nda çalışmaya devam ediyor'' başlıklı haber somut gerçekleri yansıtmamaktadır. Zira anılan haberde yer alan iddiaların tümü, doğruluk değeri taşımayan, art niyetli ithamlardan ibarettir.

2. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde büyük hasara ve can kayıplarına sebep olan iki büyük deprem felaketi hepimizi derinden üzmüştür.

3. AFAD verilerine göre; 06 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17'de merkez üssü Kahramanmaraş olarak 7.7 şiddetinde ve 9 saat sonrasında aynı merkezde 7.6 şiddetinde yaşanan iki büyük deprem, 10 ilimizde büyük hasara, can kayıplarına sebep olmuş ve hepimizi derinden sarsarak fazlasıyla üzmüştür.

3. Ülkemizde yaşanan depremler sonrası Şirketimiz "Birlik ve Beraberlik" parolası ile tüm imkanlarını afet bölgelerine seferber etmiştir ve yardımlarımız hız kesmeden devam etmektedir.

YK Enerji olarak, çok sayıda insanımızın vefatına ve yaralanmasına sebep olan depremleri ilk andan beri yakından takip ediyor, bu büyük afetin yaralarının sarılabilmesi adına yetkili kurum ve kuruluşlar ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz.

06 şubat 2023 tarihinde saat 04:17'de yaşanan iki büyük depremin hemen ertesi günü 7 Şubat sabah saatlerinde deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörlerimizi, kamyonlarımızı, yakıt tankerimizi, arazi araçlarımızı ve gönüllü teknik personelimizden oluşan arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, bölgeye ulaşan ekiplerimiz şu an insanüstü bir gayretle çalışıyor. Depremzedelerimiz için barınma ihtiyacına yönelik konteyner sevkiyatına da başlayan şirketimiz, ilk yardım ve hijyen malzemeleri, çok sayıda giysi ve gıda malzemesi ve diğer insani yardım malzemesini taşıyan araçlarını da deprem bölgesine gönderdi.

Yakınları deprem bölgesinde olan şirket çalışanlarımıza da destek olmak için çalışmalarımız sürüyor.

Arama kurtarma ekiplerimiz 9 Şubat öğle saatleri itibariyle, 9 vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardığını ve bir çocuğunun ise ne yazık ki cansız bedenine ulaştığını bildirmek isteriz.

Depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılabilmesi adına, bahse konu haberdeki her türlü yardımı sağlamak için zamanla yarışarak çalışmaya devam edeceğiz.

4. YK Enerji ailesi olarak, depremin yaşandığı bölgeye destek ve yardımlarını esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve halihazırda bölgede insanüstü bir özveriyle çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz.

Ülkemiz genelindeki olağanüstü yardımlaşma ve dayanışma hareketine ve afet bölgesine destek olmayı amaçlayan YK Enerji olarak, bünyemizdeki kıymetli çalışanlarımıza ve ailelerine, deprem yardımı çalışmalarımıza verdikleri gönüllü destekten ve çabadan ötürü teşekkür ediyoruz.

Ayrıca yurt dışından yardıma gelenlere / yardım gönderenlere, ülkemiz genelinde ve afet bölgelerinde bu konuda çaba gösteren tüm resmi ve sivil kurum ve kuruluşlara minnettar olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailelerimize sabır ve baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yaralarımızı birlikte saracağız, geçmiş olsun Türkiye...

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