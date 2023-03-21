Başkan Özkara, acı tabloyu anlattı: Ormanlar sermayeye peşkeş çekildi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

AKP’nin eliyle 20 yılda Türkiye’de birçok yeşil alan yok oldu. “Millet bahçesi” söylemiyle yola çıkan iktidar aynı zamanda yeşil alanları talana açtı, ağaçlar teker teker kesildi. Ekipman yetersizliğinden yanan ormanlarımıza müdahale sağlanamadı. Ayrıca birçok orman maden, turistik tesis ve atık projelerine kurban edildi. Öte yandan imara açılan yeşil alanlar, bir bir sermayeye peşkeş çekildi.

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

‘ORMANA ÖNEM VERMİYORUZ’

Ormanları koruyup genişleteceğiz dedik ama yerine getirmedik diyen Özkara, “2021’de Paris İklim Anlaşması’nı imzaladık. Orman varlığına gereken önemi vermiyoruz. Parçalanma ve daralmanın en büyük sebeplerinden biri de 2B. Orman vasfını yitirdiği belirlenen alanlara 2B arazisi deniyor. Bu şekilde 640 bin hektar saha orman olmaktan çıkarıldı. Orman aslında vasfını kaybetmez” dedi.

Büyük sahaları parçalayarak doğayı delik deşik edildiğini söyleyen Özkara şunları söyledi, “Orman alanları paramparça oldu. 12 yılda 10 hektardan küçük sahalarda yüzde 100 artış yaşandı. 1956’da çıkan 6831 sayılı yasayla birlikte 2002’ye kadar 250 bin hektar ormanlık alan için maden ve turizm gibi işletmeler için izin çıkarıldı. 2002’den bu yana da bu izin sayısı 540 bin hektar oldu. Toplamda 790 bin hektarlık saha aslında kâğıt üzerinde orman. Madenlere verilen sahaların yeniden orman olması çok zor. Kazandıkları cevherlerden daha fazlasını rehabilitasyona harcamalılar. Yüzeysel çalışma yapmak göstermelik oluyor.”

‘AĞAÇ SAYILARI AZALDI’

Özkara, “Ormanlarımızdaki üretim oranı 2000’lerde 13 milyon metreküptü. Bu sayı 37 milyon metreküpe ulaştı. Orman alanlarında ağaç sayısı azaldı. Bu şekilde müdahale ederseniz orman işlevini yitirir” ifadelerini kullandı.

Yangınlarındaki artışların tesadüf olmadığını belirten Özkara şöyle konuştu, “İklim değişikliğinin de etkisiyle orman yangınlarında artış yaşanıyor. İklim değişikliği için tedbirleri almazsanız söz konusu yangınları azaltmazsınız. 12.5 milyon alan yangına hassas. Bu da Kahramanmaraş’tan başlayarak Ege’ye oradan da Trakya’ya kadar çıkıyor. Yüzde 15’e tekabül eder. Toplumu yangına hazırlamalıyız. Yangına hemen müdahale edilemezse yangın büyür.”