Orman politikası uzmanından Akbelen yorumu: 'Orman bize hayat veriyor, çıkan kömür ise şirkete fayda sağlayacak!'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:50

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:50

Orman yangınlarının tek sebebinin iklim değişikliği olmadığının altını çizen Erdoğan Atmış, "Dünyanın çoğu yerinde ekstrem sıcaklıklar yaşanıyor, büyük orman yangınları oluyor ama bunu sadece iklim değişikliğine bağlayamayız. 2020 yılında 21 bin hektar ormanımız yandı. 2021'de rekor, 140 bin hektar ormanımız yandı. 2022'de 13 bin hektar ormanımız yandı. Bu yıllardan önceki verilere baktığımızda, 2020 yılından önceki son 10 yılın ortalaması yılda 7 bin hektardı. Bu veriler bize orman yangınlarına karşı mücadelenin son yıllarda başarısız olduğunu gösteriyor. Hem iktidar hem Orman İdaresi sanki bunlar normalmiş gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

"YANGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZ OLDUK"

Atmış, "Yangınları engellemekte başarısız olduğumuz gibi yangınla mücadelede de başarısız olduk" dedi ve şöyle devam etti:

"Yangın sayıları ormanları birer çalışma va yaşama alanına dönüştürdüğümüz için artıyor. Ormanlardaki insan etkileşimini arttırdığımız için. Orman dışına çıkarılan alanlara, yerleşimler, siteler yapıldı. Yapılan yerleşimlerin orman yangınlarına sebep olmaması için önlem alınmadığı gibi yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için de önlem alınmadı. Orman içinde verilen turizm tahsisleri var, oteller yapılıyor. Bunlar da yetmezmiş gibi orman içlerinde enerji, madencilik çalışmaları yapılıyor. Eskiden orman yangınlarının olduğu mevsimlerde odun üretimine ara verilirdi. Son dört yılda odun üretimi yüzde 69 arttı. Devletin kasasına para girecek, bütçe açığı kapatılacak derken risk artıyor."

"HER YIL 40 BİN HEKTAR ORMAN..."

AKP iktidarının orman politikalarını eleştiren Atmış, "Başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana yangınla mücadeleye ayırdığımız bütçeyi her yıl azalttık. Neden büyük yangınlar yaşadık? Çünkü müdahale edemedik, müdahale edecek aracımız yoktu. Her yıl 40 bin hektar orman, enerji, madencilik ve başka şeyler için tahsis ediliyor. Bu hükümetin aldığı kararlarla, ormanlarımızı yok ettik. Ormanlar sadece yangınlarla yok olmuyor, ormanları yok eden politik kararlar var. Ormanlar belli şirketlere para kazandırıyor. Şirketler değil insanoğlu kazanmalı. Biz ormanları, akarsuları, toprağımızı, tarım alanımızı, meramızı yok edersek elimizde bir şey kalmayacak" şeklinde konuştu.

"ORMAN YOK OLACAK ŞİRKET FAYDA SAĞLAYACAK"

Atmış, Akbelen Ormanı'nda yaşananları şu ifadelerle değerlendirdi:

"Akbelen'de, madencilik ve enerji çalışmaları yapılıyor. Orada bir termik santral var, ama ömrünü tamamlamış. Kömür çıkaracak alan arıyorlar, o alan da ormanın içinde. Kesecekler ağaçları, linyit çıkaracaklar ve şirkete gönderecekler. Hem ormanı yok eden, hem de fosil yakıtların yakılabileceği bir projeyi bir şirketin çıkarı için onayladılar. Dünyada artık termik santraller kapanıyor, biz yenilerini açıyoruz hatta Akbelen'deki gibi ömrünü doldurmuş termik santrallere de ormanları yok ederek tekrar hayat veriyoruz. Kömürü bir kere çıkaracaksınız ama oradaki orman her an havamızı temizleyerek, selleri önleyerek bize hayat veriyor. Peki o alttaki kömür çıkınca kime fayda sağlayacak? Şirket kiminse ona fayda sağlayacak."