Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı: Riskli gruplara dikkat çekti!

Günlerdir Meteoroloji'nin ve uzmanların da gündeme getirdiği sıcak hava dalgasına ilişkin uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla riskli gruplara seslendi.

AA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 14:42
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı: Riskli gruplara dikkat çekti!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

SICAK SAATLERE DİKKAT!

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enes Seyda Şahiner'in sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarını içeren videoya da yer verdi.


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