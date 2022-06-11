Orman yangınlarıyla mücadeleye ayrılan maddi kaynağın düşürülmesi tepki topluyor

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin “orman yangını sezonuna yine hazırlıksız girdiği” tartışılırken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangınla mücadeleye ayırdığı bütçeyi her yıl biraz daha “tırpanladığını” söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Emir, “2021’de 6 milyar 837 milyon TL bütçe ayrılmış ancak 8 milyar 190 milyon TL harcanmıştı. Bu yıl ayrılan kaynak 5 milyar 407 milyon TL’de kaldı. 2023’te öngörülen bütçe ise 5 milyar 604 milyon TL olacak” dedi.

Türkiye’nin geçen yıl yaşadığı ve yüzbinlerce hektarlık alanı küle döndüren orman yangınlarının ardından yangınla mücadeleye ayrılan bütçe ve yangın söndürme uçakları tartışılmaya devam ediyor. Yangın sezonunun geldiğine dikkat çeken CHP’li Emir, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yeterli önlem almadığına dikkat çekti.

‘YAŞANANLARDAN DERS ALMIYOR’

OGM’nin 2022 ve 2023 bütçesine ilişkin verileri paylaşan Emir, “2021’de yangınla mücadele için 6 milyar 837 milyon TL bütçe ayırılmış ancak 8 milyar 190 milyon TL harcamıştı. Bu yıl kaynak 5 milyar 407 milyon TL’de kaldı. Müdürlüğün 2023’te öngördüğü bütçe de 5 milyar 604 milyon TL olacak ve yine 2021’in gerisinde kalacak” ifadelerini kullandı. Söz konusu rakamları değerlendiren Emir, “AKP, yaşananlardan ders almıyor. 2020’de Türkiye genelinde 3 bin 339 orman yangını çıkmış ve toplam 20 bin 971 hektar alan yanmış. Geçen yıl yangın sayısı 2 bin 793’e düşmesine karşın yanan alan miktarı 7 kat artarak 139 bin 503 hektara çıktı. Sadece bu veri bile beceriksizliği ortaya koyuyor. Bunun sebebi de AKP’nin bir inat uğruna Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarını kullanmamasından kaynaklandı” tepkisini gösterdi.

CHP’Lİ EMİR: UÇAK ALDINIZ MI?

Konuyu Meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Emir, Kirişçi’ye şu soruları yöneltti: “OGM, envanterine bu yıl için yangın söndürme uçağı kattı mı? Savunma Sanayii Başkanlığı’nın OGM için açtığı yangın söndürme ihalesi hangi aşamada? THK uçakları uçuşa hazır mı? Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da orman yangınlarına yalnızca helikopterlerle mi müdahale edilecek?”