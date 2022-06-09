Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
09 Haziran 2022 Perşembe, 17:35
Manisa'da orman yangını
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Manisa Akhisar'ın Kavakalan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Manisa orman yangını
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