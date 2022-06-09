Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa Akhisar'ın Kavakalan Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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