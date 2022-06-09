İzmir'de orman yangını!
İzmir'in Urla ilçesindeki orman ve makilik alanda yangın çıktı.
İzmir'in Urla ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Urla'nın Kuşçular mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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