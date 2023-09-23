Örsan Öymen: İki genel seçimi üst üste kaybeden genel başkan aday olmamalı

Yayınlanma: 23.09.2023 - 17:29

Güncelleme: 23.09.2023 - 17:31

Kongre sürecinin devam ettiği CHP’de bugün Ankara İl Başkanlığı’nın kongresi düzenleniyor. Ali Hikmet Akıllı’nın yeniden aday olmadığı il başkanlığı için iki isim yarışacak. 619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere geçilecek.

Ali Hikmet Akıllı’nın yeniden aday olmadığı Ankara İl Başkanlığı için Ümit Erkol ve Sercan Çığgın yarışacak.

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP genel başkan adayı Örsan Öymen ve CHP milletvekilleri katıldı. Partinin İzmir ve Konya il kongrelerine katılan CHP genel başkan adayı Özgür Özel’se Ankara İl Kongresine katılmadı. Özel aynı saatlerde gerçekleşen Mersin kongresindeydi.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ

CHP genel başkan adayı Örsan Öymen, kongrede yaptığı konuşmada, “Lider konjonktüre göre siyaset yapmaz. Lider konjonktürü değiştiren kişidir” dedi.

Seçim sürecinde yapılan hatalara değinen Öymen, CHP’nin ittifak partilerine 39 milletvekili vermesini eleştirdi ve “Bu temsiliyet ilkesinin gasp edilmesidir. Bu konuda büyük bir hata yapılmıştır” diye konuştu.

CHP Genel Başkanlığı aday adayı Örsan K. Öymen, ayrıca, “Kongrelerde, kurultayda birden fazla adaya imza verilebilmeli, herkes kürsüde konuşabilmeli. Çarşaf listeyle seçimlere gidilmesi mahallede başlamak üzere kolaylaştırılmalı blok listeyle seçime gidilmesi zorlaştırılmalı. İki genel seçimi üst üste kaybeden bir genel başkanın bir daha genel başkan adayı olmasının engellenmesi, bunun tüzüğe bağlanması gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Demokratik ülkelerde bir veya iki seçim kaybedildiğinde genel başkan istifa eder veya bir daha aday olmayacağını açıklar. CHP ben demokratik bir partiyim, Türkiye’de demokrasiyi savunuyorum iddiasında değil mi” dedi.

KURULTAY KASIMDA

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) şu ana kadar 16 il kongresi tamamlandı, kasım ayının ilk haftası yapılması beklenen 38. Olağan Kurultay’ın tarihi salı günü Parti Meclisi’nde (PM) kesinleşecek.