Örsan Öymen'den tepki ve çağrı: Antidemokratik biçimde ilerliyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

CHP’de kurultay öncesi genel başkan adaylığını açıklayan Örsan Öymen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki antidemokratik bir biçimde ilerliyor. Parti içi demokrasi vaadinde bulunanlar kurultay sürecini bile demokratik bir biçimde yürütmüyor. Bu antidemokratik uygulamanın sorumlusu hem Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hem de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibidir” dedi.

‘İMZA TEKELİ VAR’

Kılıçdaroğlu ve Özel dışındaki adaylara medya ambargosu uygulandığını söyleyen Öymen, CHP İstanbul İl Kongresi’nde genel başkan aday adayı sıfatıyla konuşmasının engellenmeye çalışıldığını belirtti. Aday adaylarına imza toplama sürecinin imza tekeli yaratmaya ve açık oylamaya dönüştüğünü kaydeden Öymen, “Her aday adayı için 70 kadar imza (yüzde 5) yeterli olduğu halde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, tüzük gereği bir kişiden fazla adaya imza verilemeyeceğini bildikleri halde, yüzlerce imza toplama yarışına girerek üçüncü, dördüncü aday adaylarının aday olmasını engellemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede il başkanlarına ve kurultay delegelerine baskı uygulanmıştır, iller grup kararı almaya zorlanmıştır. İmza ile ilgili karar kurultay delegelerinin özgür iradesine bırakılmamıştır. Buna direnen sadece birkaç il var” ifadelerini kullandı.

Adaylıklar kesinleşmeden kurultay salonuna afiş, branda asılamayacağını bildirildiğini ancak adaylığın kurultay gününden önce kesinleşmeyeceğini, bu nedenle afiş asmaya zaman kalmayacağını vurgulayan Öymen, “Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri dışındakilere salona giriş kartlarının verilmesi konusunda büyük sınırlamalar getirilmiştir. Kurultay delegelerine çağrı yapıyorum; birbirinden fazla bir farkı olmayan iki adaylı kurultay tasarımına, mühendisliğine ve bu despotik uygulamalara sizin özgür iradenizi baskı altına almaya çalışan güç odaklarına isyan edin. Kurultay gününden önce imzalarınızla tüm aday adaylarının adaylaşmasını sağlayın, demokratik bir kurultayın gerçekleşmesinin yolunu açın; hep birlikte bir tarih yazalım” dedi.

ÖYMEN’DEN ‘GELECEK İÇİN BİZ’ GRUBUNA ZİYARET



CHP’de, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek kurultay öncesinde genel başkan adaylığını açıklayan iki ismin görüşmesi dikkat çekti. Gelecek İçin Biz grubunun genel başkan adayı olan İlhan Cihaner ile genel başkanlığa adaylığını açıklayan Örsan Öymen, dün bir araya geldi. Gelecek İçin Biz grubundan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Partimizin yaklaşan 38. Kurultayı öncesi Sayın Örsan Öymen’le verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dendi.

