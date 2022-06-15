Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir kalp krizi geçirdi

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:40

Muğla’nın Ortaca Belediye Başkanı MHP’li Alim Uzundemir, Ankara’daki temaslarının ardından makam aracıyla yola çıktı. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren Uzundemir, kısa bir süre sonra rahatsızlandı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne giden Uzundemir’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Uzundemir tedaviye alındı.

Anjiyo olan Uzundemir’in kalp damarlarından birinin tıkandığı belirlenirken, ameliyata alındı ve stent takılarak koroner yoğun bakım servisine kaldırıldı.

OPERASYON GEÇİRDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, Uzundemir’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Uzundemir’in kalp damarlarından birinin tıkalı olduğunu ve stent takıldığını belirten Bildirici, "Arkadaşlarımızın yaptığı tetkikler sonucunda bir kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızlı ve acil olarak anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrasında kalp damarlarından birine stent takıldı. Ardından durumu hızlıca toparlandı. An itibariyle başkanımızın durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Genel durumu iyi. Sağlığı iyi gözüküyor. Yaşamsal bulguları stabil gözüküyor" bilgisini paylaştı.