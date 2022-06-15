Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir kalp krizi geçirdi
Ankara dönüşünde bir dinlenme tesisinde mola veren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kalp krizi geçirdi. 55 yaşındaki Uzundemir'in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Muğla’nın Ortaca Belediye Başkanı MHP’li Alim Uzundemir, Ankara’daki temaslarının ardından makam aracıyla yola çıktı. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola veren Uzundemir, kısa bir süre sonra rahatsızlandı.
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne giden Uzundemir’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Uzundemir tedaviye alındı.
Anjiyo olan Uzundemir’in kalp damarlarından birinin tıkandığı belirlenirken, ameliyata alındı ve stent takılarak koroner yoğun bakım servisine kaldırıldı.
OPERASYON GEÇİRDİ
Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, Uzundemir’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Uzundemir’in kalp damarlarından birinin tıkalı olduğunu ve stent takıldığını belirten Bildirici, "Arkadaşlarımızın yaptığı tetkikler sonucunda bir kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Hızlı ve acil olarak anjiyosu yapıldı. Anjiyo sonrasında kalp damarlarından birine stent takıldı. Ardından durumu hızlıca toparlandı. An itibariyle başkanımızın durumu koroner yoğun bakım ünitesinde takip edilmektedir. Genel durumu iyi. Sağlığı iyi gözüküyor. Yaşamsal bulguları stabil gözüküyor" bilgisini paylaştı.
Video Haberler
- Silahlı kuyumcu soygunu: 1 yaralı
- Şehir hastanesi otoparkında şüpheli ölüm
- Cinayeti itiraf etti: 2 gencin cansız bedeni bulundu
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Sokakta cinsel ilişkinin 5 nedeni
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt