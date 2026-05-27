Ortaca'da 'mutlak butlan' protestosu: 'Saray'ın işbirlikçileriyle iş tutanlar bizden değildir'

CHP Genel Merkezi’nin kolluk güçleri tarafından boşaltılması ve mutlak butlan kararı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde protesto edildi.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, yaptığı açıklamada, "Bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir" dedi.

"SARAY'IN İŞBİRLİKÇİLERİYLE İŞ TUTANLAR BİZDEN DEĞİLDİR"

Birlik ve dayanışma çağrısı yapan Çimen, şunları söyledi:

"Bu yanlış zihniyetle, 'butlancıyız' deyip, partinin kapılarını kırıp, genel merkezimizi işgal edenlerle, işbirlikçilerle, Saray'ın işbirlikçileriyle iş tutanlar bizden değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Sosyal medyada yazıp çizenler böyle bir dönemde partinin aleyhine, genel başkanın aleyhine, partinin seçilmişlerinin, il başkanından milletvekiline aleyhine konuşanlar bizden değildir, hiç olmamışlardır. Bu insanlar bizim yol arkadaşlarımız değildir."

"YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"

"CHP'ye oy veren vermeyen muhaliflere, memleketin gidişatından zül duyan, rahatsız olan vatandaşlara sesleniyorum, bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir. Türkiye’de demokrasi devam edecek mi, serbest seçimler devam edecek mi, rejim bizim bildiğimiz şekilde kalacak mı, kalmayacak mı meselesidir. Dolayısıyla bugün omuz vermek zorundasınız, yarın çok geç olabilir."