Ortak Akıl Platformu’ndan İYİ Parti Kongresi kararı: Aday çıkarmayacağız

Yayınlanma: 21.06.2023 - 12:29

Güncelleme: 21.06.2023 - 12:49

Seçimlerin ardından İYİ Parti’de yönetime eleştirel tavır alarak kurulan Ortak Akıl Platformu, hafta sonu yapılacak parti kongresinde aday çıkarmama kararı aldı.

Ortak Akıl Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Taleplerimiz saklı kalmak ve takipçisi olmak kaydıyla, 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Kurultayda, Genel Başkanlık yarışının içinde olmayacağımıza dair kararımız, kamuoyu ile paylaşmaktayız” denildi.

Kararın gerekçesi ise “Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız Genel Başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada Partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi artırmıştır” ifadeleriyle paylaşıldı.

"VEBALE ORTAK OLMAK İSTEMİYORUZ"

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi İsmet Koçak ve Kurucular Kurulu üyesi Adil Erkoç’un imzasıyla paylaşılan açıklama şöyle:

"Bu platformun kuruluş amacı; İYİ Partimizde son zamanlarda ortaya çıkan ve kuruluş amaçlarından sapma olarak görülen yönetimsel yanlışlara dur demek ve sorumlu mevkideki şahısları kararlı bir şekilde uyarmaktır.

GİK, MDK ve Kurucular Kurulu üyesi yol arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda ve kamuoyu ile paylaştığımız duyurularda bu hususun altını ısrarla çizmeye çalıştık

Hedefimiz, İYİ Parti’nin kuruluş felsefesine dönerek, tekrar Büyük Türk Milleti için bir umut ve Cumhuriyetin son mücadele cephesi olduğunun bilinmesine yöneliktir.

Bu kaygılarımızın son günlerde muhataplarımız tarafından da paylaşıldığını görerek, tüzük değişikliğinde Genel Başkan’ın görev suresinin uzatılmasına yönelik düşünceden vazgeçilmiş olması da tarafımızca olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Doğru hedefe gidenlerin, doğru sonuçlar alacağını bir kez daha görmüş oluyoruz.

Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız Genel Başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada Partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi artırmıştır.

Partinin kurucusu olan ve her aşamasında emek sarf eden bizler, bu muhtemel vebale ortak olmak istemiyoruz.

Taleplerimiz saklı kalmak ve takipçisi olmak kaydıyla, 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Kurultayda, Genel Başkanlık yarışının içinde olmayacağımıza dair kararımız, kamuoyu ile paylaşmaktayız."