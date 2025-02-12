Osman Gökçek: 'Ben babamın günahını çekmek zorunda değilim'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 23:30

Güncelleme: 12.02.2025 - 23:46

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kendisine "Babana rica et, benim hakkımda 'tweet'ler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım" dediğini iddia etmişti.

Başarır, Gökçek'in iddiasına "Ben kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana 'Babamla ilgili bana bunları söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim' dedi" şeklinde yanıt verdi.

''BABAMIN GÜNAHINI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİLİM''

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin araştırma önerileri oylamaya sunuldu. Sunulan teklifler kabul edilmedi ve tartışmalar yapıldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Başarır'ın kendisine "Babana rica et, benim hakkımda 'tweet'ler atmasın, ben de babanla ilgili kürsüde konuşmayayım" dediğini söylemesi üzerine Başarır, "Ben kendisiyle kürsü arkasında bir kez karşılaştım, sadece bana 'Babamla ilgili bana bunları söyleme, ben babamın günahını çekmek zorunda değilim' dedi" açıklamasında bulundu.