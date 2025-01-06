Melih Gökçek'i oğlu bile savunamadı! AKP’li Osman Gökçek, Cumhuriyet'in haberine sessiz kaldı

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in Ankapark’taki savurgan harcamalarını savunamadı.

Melih Gökçek'i oğlu bile savunamadı! AKP’li Osman Gökçek, Cumhuriyet'in haberine sessiz kaldı
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Emirhan Çoban
Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:24

Gazetemiz Cumhuriyet, bugün yayımlanan haberinde eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in Ankapark için 12 yıl önce aldığı dinozorları güncel maliyetinin 3 katına aldığını gündeme getirdi.   

Melih Gökçek’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, bugün TBMM’de yaptığı basın açıklamasında Cumhuriyet’in haberine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. 

"MUHATABI BEN DEĞİLİM..."

Gökçek, "Konunun muhatabı ben değilim ama" diyerek soruyu geçiştirdi.

NE OLMUŞTU?

Eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in, Ankapark’a yerleştirdiği, “hareketli ve sesli” diyerek de övündüğü dinozorlara para akıttığı ortaya çıkmıştı.

Plastik dinozorlar için Çinli firmaya 2013’te 98.4 milyon TL ödendiği, aynı oyuncakların bugünkü değerinin 31.8 milyon TL olduğu belirlenmişti.


Etiketler: #melih gökçek #Osman Gökçek

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