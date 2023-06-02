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Osman Gökçek milletvekili yeminini 'yanlış' okudu

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, önünde yazılı metin olmasına rağmen yemin metnini yanlış okudu. Gökçek, uyarı üzerine metni yeniden okumak zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:50
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TBMM'de 28. Yasama Dönemi bugün resmen başladı. En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı.

Yemin töreni illere göre ilerlerken sıra Ankara belediye başkanıyken görevinden el çektirilen AKP’li Melih Gökçek’in oğlu ve Ankara'dan milletvekili seçilen Osman Gökçek'e geldi. Gökçek'in 'yemini' gelen itirazlar üstüne tekrarlatıldı.

İKİNCİ KEZ OKUMAK ZORUNDA KALDI

Gökçek yemini yanlış okuyunca itirazlar yükseldi. Meclis’te oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uyarısıyla Gökçek, yemin metnini yeniden okudu.

Gökçek’in yemini yanlış okuması sosyal medyada da gündem oldu. 


Osman Gökçek Milletvekili yemin töreni

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