Osman Kavala'ya tahliye isteyen muhalif üye hâkim Sercan Karagöz, Ağrı'ya atandı

Gezi davasına ilişkin yargılamalar sırasında iş insanı Osman Kavala’nın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan hâkim Sercan Karagöz, HSK kararnamesiyle Ağrı’ya atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 23:51
Osman Kavala'ya tahliye isteyen muhalif üye hâkim Sercan Karagöz, Ağrı'ya atandı
Abone Ol google-news

16 kişinin yargılandığı Gezi davasında beraat kararlarının istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılama sonucunda İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’yı “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’yi ise aynı suça yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme hükümle beraber sanıkların tutuklanmalarına da karar vermişti.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, yargılamalar sırasında Kavala ile hak savunucusu Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesi yönünde oy kullanan Mahkeme Başkanı Sercan Karagöz, Gezi davasına bakan heyetten alınarak aynı mahkemede ikinci heyete üye olarak görevlendirilmişti. HSK’nın bu akşam yayınladığı kararnamede Karagöz, bu defa Türkiye’nin bir diğer ucuna gönderildi. Karagöz, İstanbul Hâkimliğinden alınarak Ağrı’ya hâkim olarak görevlendirildi.


Osman Kavala Ağrı Sercan Karagöz

İlgili Haberler

Yeşil Sol Parti'den Osman Kavala'yı hedef alan diziye ilişkin RTÜK'e başvuru

Yeşil Sol Parti'den Osman Kavala'yı hedef alan diziye ilişkin RTÜK'e başvuru
TRT'de Kavala hedef gösterilmişti: CHP'den oyunculara çağrı!

TRT'de Kavala hedef gösterilmişti: CHP'den oyunculara çağrı!
Son dakika... 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Son dakika... 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

En Çok Okunan Haberler