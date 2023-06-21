TRT'de Kavala hedef gösterilmişti: CHP'den oyunculara çağrı!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 21.06.2023 - 18:06

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Tanrıkulu, 6 yıldır cezaevinde olan Osman Kavala’yı konu alan ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii'de yayınlanan Metamorfoz dizisine tepki gösterdi. Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala dosyasında Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesinden mahkum ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“AİHM, bu kararında, Osman Kavala’nın hukuk dışı yöntemlerle sivil aktivistlere ve sivil aktörlere bir ceza olsun diye tutulduğunu çok açık biçimde ifade etti. Bu karara rağmen bırakılmıyor. Bırakılmamasının nedeni, iddianamesinin ve mahkumiyetinin Sayın Erdoğan tarafından yazılmasıdır. Dosyası Yargıtay’da ve yakında görüşülecek. Beni üzen hadise şu; hepimizin vergileri ile kamu yayıncılığı yapmak zorunda olan TRT’nin bir itibar suikastına aracı olması. Bu yöntemi 15 Temmuz’dan önceki uygulamalardan biliyorduk. Yani kanallarda birçok itibar suikastı yapılıyordu. Hedef gösteriliyordu insanlar. AKP, bu yöntemi devam ettiriyor. TRT’de bizim vergilerimizle yapılan dizide Osman Kavala hedef gösteriliyor, milyonlara hedef gösteriliyor.”

OYUNCULARA ÇAĞRI

Tanrıkulu, “Bu diziyi derhal yayından kaldırın. Bu, büyük bir utanmazlıktır, büyük bir düşmanlıktır ve büyük bir kindir. Bu dizinin bir an evvel TRT’den yayından kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Tanrıkulu, dizide rol alan oyunculara da, “İleride kendileri için büyük bir sabıka kaydı olacak, bu dizide bu şekilde oynamaları. Dolayısıyla onları da Meclis’ten farkındalığa davet ediyorum. Bu itibar suikastına aracı olmayın ve bu dizinden çekilin” çağrısı yaptı.

OSMAN KAVALA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Osman Kavala, kendi hayat hikayesini tek taraflı anlatan Metamorfoz adlı dizi hakkında yazılı açıklama yapmıştı.

"Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı" ifadelerini kullanan Kavala'nın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi-film olarak yayınlandığını öğrendim. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları."