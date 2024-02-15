Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:15

Güncelleme: 15.02.2024 - 12:15

CHP’nin önde gelen isimlerinden, eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen Osman Özgüven merak edildi. Peki, Osman Özgüven kimdir? CHP'den istifa eden Osman Özgüven kaç yaşında, nereli?

OSMAN ÖZGÜVEN KİMDİR?

1944 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde dünyaya gelen Osman Özgüven, Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması ile mezun oldu. 1984 yılında SODEP adayı olarak katıldığı Dikili Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Başkanlık görevine başlayınca inşaat malzemeleri dükkanını kapatan ve ticari faaliyetlerine son veren Özgüven, hayatı boyunca mal varlığı edinmedi. 1989’da SHP’den girdiği seçimi de kazanan Özgüven, 10 yıl aradan sonra 2004 yılında SHP’den, 2009 yılında CHP’den girdiği seçimleri de kazanarak dört dönem Dikili Belediye Başkanlığı yaptı. Özgüven 1996 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

NE OLMUŞTU?

“Efsane Başkan” diye tanınan CHP duayenlerinden Osman Özgüven partisinden istifa etti. Özgüven, istifa açıklamasında, başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere parti yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Özel, 14 Aralık’ta yaptığı bir konuşmada, “Osman Özgüven’i babam gibi severim. O olmasaydı Özgür Özel bugün burada olmazdı” demişti. Özgüven basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim adına yeşeren umutlarımız ne yazık ki boşa çıkmıştır. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi, partimizi özüne döndürerek sosyal demokrasi çizgisine oturtacakları, aday belirlenirken ön seçim ve halk anketi yapacakları yönünde Türkiye kamuoyuna verdikleri sözleri tutmamışlardır. Partimizin karar mekanizmalarını istila edenler, yurttaşlarımızın gönlünü kıran, seçmene saygı duymayan yanlış kararlar vermişler, CHP’deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır. elinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin yarattığı derin hayal kırıklığı içindeyim. 81 yaşımdayım. Aktif siyasi yaşamımı noktalayalı 11 yıl oldu. Hiçbir kişisel beklentim yok. Şan, şöhret, methiye, ödül, rant hırslarım hiç olmadı. Umudum, partimizde reform hareketinin gerçekleşmesiydi. Umudum, geçmişte Dikili’de hayata geçirdiğimiz ve benden sonra sonlandırılan sosyal belediyecilik uygulamalarının yeniden canlandırılmasıydı. Umudum, tıpkı 1989 yılında başardığımız gibi yerel seçim zaferinin ardından partimizin iktidara gelmesiydi"