Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:04

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:04

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber altın madalya kazandı. Grekoromen stil 82 kiloda finalinde Islam Aliev'i 4-3 mağlup eden sporcumuz Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

ALPEREN BERBER KİMDİR?

Alperen Berber 2005 yılında dünyaya geldi. Grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden sporcu, Samsun B.Ş.B. kulübü bünyesinde ve millî takım adına müsabakalara katılıyor. Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 mağlup ederek gençlerde dünya şampiyonu oldu. Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında bağımsız sporcu Aues Gonibov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Son olarak da 2024 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda finalde altın madalya kazandı.