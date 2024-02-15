Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber finalde kazanarak şampiyon oldu. Büyükler Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcumuz Alperen Berber'in hayatı bu gelişmeden sonra merak konusu oldu. Peki, Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:04
Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber altın madalya kazandı. Grekoromen stil 82 kiloda finalinde Islam Aliev'i 4-3 mağlup eden sporcumuz Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Alperen Berber kimdir? Milli güreşçi Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

Göz Atın
3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!

3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!
Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!

Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!

ALPEREN BERBER KİMDİR?

Alperen Berber 2005 yılında dünyaya geldi. Grekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden sporcu, Samsun B.Ş.B. kulübü bünyesinde ve millî takım adına müsabakalara katılıyor. Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında İranlı Yasin Ali Yazdı’yı 9-1 mağlup ederek gençlerde dünya şampiyonu oldu. Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında bağımsız sporcu Aues Gonibov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Son olarak da 2024 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda finalde altın madalya kazandı.


Alperen Berber haberleri Avrupa Güreş Şampiyonası haberleri milli güreşçi haberleri

İlgili Haberler

Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!

Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!
3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!

3 milli sporcu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı!
Federasyon başkanına tepki gösterdi: Güreşi bıraktı

Federasyon başkanına tepki gösterdi: Güreşi bıraktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sıfır araba fiyatına batarya değişimi! Elektrikli otomobil alacaklar bir kez daha düşünün...

Sıfır araba fiyatına batarya değişimi! Elektrikli otomobil alacaklar bir kez daha düşünün...
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?

Dikkat çeken değerlendirme: Süper Lig'in şampiyonu kim olacak?
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Kenyalı atlet yine ceza aldı: Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men!

Kenyalı atlet yine ceza aldı: Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?