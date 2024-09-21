ÖSYM’nin hizmet alımlarındaki çelişki: Rutin alımlar için sınav yönetmeliği kullanıldı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 17:01

Güncelleme: 21.09.2024 - 17:01

Sayıştay’ın 2023 yılı için kamu kurumlarına yönelik denetim raporları yayımlandı. ÖSYM’ye yönelik yapılan incelemelerde ortaya çıkan bulgularda yer alan ihale uyuşmazlığı dikkat çekti.

Sayıştay’ın raporunda yer alan bilgiye göre ÖSYM, sınav hizmetleri ile direkt ilişkili olmayan, hemen hemen her kamu kurumunun yapması gereken mal ve hizmet alımlarını, Kamu İhale Yasası yerine ÖSYM Başkanlığı’nın Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirdi. Söz konusu yönetmelikle ÖSYM’nin Başkanlığın sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken, sınav hizmetleri ile sınırlı olarak ihtiyaç duyduğu; soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik, işgücü hizmet alımları ile mal alımlarını yapması gerekiyor. Raporda yer alan bilgiler ışığında, yalnızca bu yönetmelikle birlikte, belirlenen limitin on katını aşmayan sınavlarla sınırlı mal veya hizmet alımları için Yönetmelik’te düzenlenen doğrudan temin yönteminin kullanılmasına izin veriliyor.

"77 BİLGİSAYAR, 140 MONİTÖR, 17 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALINDI"

Sınav hizmetleri dışarısında alınacak hizmet ve malların Kamu İhale Yasası’na bağlı kalarak alınması gerekirken söz konusu yönetmelikle yeni personellerin kullanması amacıyla 77 bilgisayar, 140 monitör, 17 dizüstü bilgisayar ve kurum web tabanlı uygulamalarda kullanılacak önyüz teması alımı doğrudan temin yöntemiyle yapıldı.

ÖSYM’nin yanıtını da içeren raporda şu ifadeler de yer aldı:

“Kamu İdaresi cevabında özetle, tamamen iç kaynaklarla geliştirilmesi planlanan sınav uygulamalarının gerektirdiği yazılım geliştirme süreçlerinin Bilgi Güvenliği ve Yönetim Daire Başkanlığı personelince gerçekleştirildiği ve 6114 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte düzenlenen sınav hizmetleriyle sınırlı olmak üzere donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı satın alınması kapsamında yazılım geliştirme süreçlerinde ve elektronik sınavların gerçekleştirilmesinde görevli personelin sınav esnasında doğrudan kullanımı amacıyla bilgisayar ve monitör alımı ile kurum web tabanlı uygulamalarında ön yüz teması alımlarının yapıldığı belirtilmekte ise de; onay belgelerinde ‘Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında işe başlayacak personelin kullanımı için’ şeklinde gerekçelendirilen bilgisayar alımı, ‘web tabanlı uygulamaların önyüzünün teknolojiye, cihaz uyumluluğuna ve kullanıcı deneyimine uygun olması için geliştirme’ şeklinde gerekçelendirilen önyüz tema temini gibi alımlar sınav hizmetlerinin yürütülmesiyle görevli olmayan diğer kamu kurumlarının da ihtiyaç duyduğu ve kamu ihale mevzuatına tabi olarak rutin olarak tedarik ettiği ihtiyaçlardır."