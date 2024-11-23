Tunceli Belediyesi'ne kayyum: Binanın etrafı beton bariyerlerle kapatıldı

İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atanan Tunceli Belediyesi binası girişi beton bariyerlerle kapatıldı. Kent merkezine ise giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor.

Tunceli Belediyesi'ne kayyum: Binanın etrafı beton bariyerlerle kapatıldı
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ANKA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:53

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nca görevden alındı. Konak ve Sarıgül'ün yerlerine kayyum atandı.

Kayyum atanmasının ardından dün akşam saatlerinde protesto eylemleri düzenlendi. Tunceli Valiliği ise kent genelinde 10 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirdi.

Kent merkezine giriş ve çıkışlar kontrollü yapılırken, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Tunceli Belediyesi binası ise beton bariyerlerle kapatıldı.

Polisin, belediye önünde yerleştirdiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçlarla önlemi sürüyor.

CHP HEYET GÖNDERİYOR

CHP, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi. Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.

 


Etiketler: #tunceli belediyesi #kayyum #cevdet konak

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