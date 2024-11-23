Tunceli ve Ovacık belediyelerinde kayyumlar göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın görevden uzaklaştırılması sonrası yerine kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyeye gelerek göreve başladı. Öte yandan

Tunceli ve Ovacık belediyelerinde kayyumlar göreve başladı
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:07

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atanmıştı.

OVACIK BELEDİYESİ'NDE KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan, aynı davada yargılanan Tunceli’nin Ovacık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de görevden uzaklaştırılmış yerine kayyum olarak Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

İki belediyede atanan kayyumlar görevlerine başladı.


Etiketler: #Tunceli #Ovacık #kayyum

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