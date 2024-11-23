Tunceli ve Ovacık belediyelerinde kayyumlar göreve başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın görevden uzaklaştırılması sonrası yerine kayyum olarak atanan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyeye gelerek göreve başladı. Öte yandan
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atanmıştı.
OVACIK BELEDİYESİ'NDE KAYYUM GÖREVE BAŞLADI
Öte yandan, aynı davada yargılanan Tunceli’nin Ovacık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de görevden uzaklaştırılmış yerine kayyum olarak Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.
İki belediyede atanan kayyumlar görevlerine başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Erdoğan belayı satın aldı
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- AKOM, İstanbul için 'saat' verdi: Çok kuvvetli geliyor!
- 5 yılda Türkiye'nin en büyüğü oldu: Nusret'e de satıyor
- Yıkılması gerekiyor!
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Trabzonspor'da ayrılık!