Tunceli ve Ovacık belediyelerinde kayyumlar göreve başladı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:07

Güncelleme: 23.11.2024 - 13:07

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu atanmıştı.

OVACIK BELEDİYESİ'NDE KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Öte yandan, aynı davada yargılanan Tunceli’nin Ovacık ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de görevden uzaklaştırılmış yerine kayyum olarak Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.

İki belediyede atanan kayyumlar görevlerine başladı.