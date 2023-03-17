Oy ve Ötesi Derneği, 100 bin gönüllü ile sandık başında olacak!
Oy ve Ötesi Derneği, seçim sürecinde hedefledikleri faaliyetleri anlatan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 100 bin gönüllü ile seçim günü sandıkların tümünden bilgi toplamayı hedeflediğini belirten Oy ve Ötesi Derneği, 50 büyük şehirde eğitim vereceklerini duyurdu.
Oy ve Ötesi Derneği, İstanbul Kağıthane'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Oytun, Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan ve KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır katıldı.
Oy ve Ötesi Derneği, seçim gününe yönelik eğitimler, optik karakter tanıma teknolojili mobil uygulamaları üzerinden sandık verisi sağlama faaliyetleri yürüteceğini açıkladı.
DEPREM BÖLGELERİNE ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPILACAK
100 bin gönüllü ile seçim günü sandıkların tümünden veri toplamayı hedefleyen Oy ve Ötesi Derneği, depremden etkilenen seçim bölgelerine özel bir çalışma yapacağını da belirtti.
Buna göre, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile donatılmış bir mobil tutanak okuma uygulaması nisan ayında gönüllülere sunulacak. Metin görüntülerini, makine tarafından okunabilen bir metin formatına dönüştüren OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek.
50 büyük şehirde seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler vermeye hazırlandığını duyurdu.
"20 MİLYON GENCİ SANDIĞA GÖTÜRMELİYİZ"
KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, şöyle konuştu:
"Bugün 6 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Onlar ideolojik yerden değil kendi hayatlarından bakıyorlar. Bu seçimlerin belirlenmesi gençlerin sandığa gidip gitmemesiyle belli olacak. Herkesin sandığa gitmesini sağlamamız gerek. Eğer 40 yaş üstü seçmenler kalırsa seçim yapmamıza gerek kalmaz. Bizim 30 yaş altı 20 milyon genci sandığa götürmeye ihtiyacımız var."
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