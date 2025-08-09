‘Oybirliği’ ile gizlilik kararı tepkilere neden olmuştu… TİP’ten komisyona ilişkin açıklama!

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı yapıldı. Toplantının başında oy birliği ile "tam kapalılık" kararı alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıyla ilgili hiçbir bilginin dışarıda paylaşılamayacağını, tutanakların 10 yıl yayınlanmayacağını söyledi.

TİP, kamuoyunda ve siyaset kulislerinde tepki çeken bu gizlilik kararına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

TİP'in yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

İLK TOPLANTI AKTARILDI

"Katılım: İlk toplantı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, İyi Parti'ye ayrılan üç üyenin bildirilmemesi sebebiyle 51 üyeden 48 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Meclis'te temsil edilen diğer tüm partilerin komisyon üyeleri tam katılımla yer aldı.

Gündem: Komisyonun çalışma usul ve esasları gündemiyle toplandı. Toplantıya Meclis Başkanlığı tarafından sunulan 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları' başlıklı taslak üzerinde görüşmelere başlandı.

İçerik: Tüm partilerin temsilcileri komisyona ilişkin genel değerlendirmeler ile sunulan taslak üzerine görüş ve önerilerini dile getirdi.

Partimiz adına İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık yoldaşımız; Partimizin görüşlerini, önerilerini ve komisyona ilişkin değerlendirmelerini Silivri'de tutsak olan Can Atalay yoldaşımızı anarak ve I. TİP'in 1970 yılında düzenlediği 4'üncü kongresinde alınan Kürt Sorununa ilişkin tarihi karara atıfta bulunarak ayrıntılı biçimde aktardı."

"AHMET ŞIK YOLDAŞIMIZ ÇEKİMSER KALMIŞTIR"

"Komisyon işleyişinin hem esasına hem de usulüne dair önerilerimizin tamamı web sitemizde ve youtube kanalımızda yer almaktadır.

Meclis Başkanlığı tarafından sunulan ilk taslakta yer alan gündemin, toplantının basın tarafından takip edilmesinin yalnızca Başkan tarafından belirlenmesine ve bazı toplantılarda tutanak tutulmayabileceği yönündeki maddelere yaptığımız itirazlar sonucu gerekli değişiklikler yapılmıştır. Mevcut durumda gündem belirlenmesinde siyasi partilerin de dahli olacak, her toplantıda tutanak tutulacaktır.

İlk taslakta yer alan toplantı karar sayısının üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunu gerektiren maddesine karşılık çoğulculuğu daha fazla destekleyecek 'üçte iki' oranının geçerli olmasına ilişkin yaptığımız itiraz ise komisyon genelinde kabul görmemiştir.

Tüm partilerden gelen öneriler doğrultusunda ilgili taslak kısmi değişiklik ile tekrar komisyona sunulmuştur. Son taslakta hâlâ iyileştirilebilecek noktalar bulunduğundan, açık oylama usulü ile yapılan oylamada Ahmet Şık yoldaşımız çekimser kalmıştır. Ancak TBMM Başkanı tarafından oy kullananların tamamı lehe oy verdiği için kararın oybirliği ile alındığı ifade edilmiş ve süreç basına bu şekilde yansımıştır."

"GİZLİ OTURUM ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEBİLİRSE DE BU DURUM TÜMÜYLE İSTİSNAİ OLMALIDIR"

8 Ağustos 2025 tarihli 2. Toplantı

"Katılım: İkinci toplantı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında İyi Parti'ye ayrılan üç üyenin bildirilmemesi sebebiyle 48 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. İyi Parti'ye bir sonraki toplantıya dek süre verilmiş, üye bildirilmemesi halinde bu üç üyeliğin AKP, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılacağı belirtilmiştir.

Gündem: Komisyon MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yapacakları sunum gündemiyle toplandı. İçerik: Sunumları yer aldığı oturumun gizli yapılmasına ilişkin önerge oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Bu toplantıda komisyon herhangi bir iç tartışmada bulunmamış, herhangi bir karar almamış, yalnızca sunulanları dinlemiştir. Toplantıda bugüne kadar kamuoyunda gündeme gelmemiş herhangi bir bilgi aktarımı olmamıştır. İlk toplantıda usule ilişkin önerilerimizde de ifade ettiğimiz üzere, sürecin hassasiyeti ve önemi gözetildiğinde kimi oturumlar gizli oturum şeklinde gerçekleşebilirse de bu durum tümüyle istisnai olmalıdır.

Gizli oturumun komisyonun tüm toplantılarına uygulanmasının sürecin şeffaflığına ve bu nedenle toplumsallaşmasına engel olacağı açıktır.

En başından beri komisyon sürecinin kapalı kapılar ardından yürütülen görüşmelerle ilerlemesinin haklı toplumsal kaygı ve şüpheleri artırdığı bilinciyle Meclis'in süreçte kritik bir rol üstlenmesi gerektiği düşüncemizin arkasındayız. Ancak kimi yayın organlarında, tüm komisyon çalışmalarının gizli yürütüleceği yönündeki iddiaların gerçekliği yansıtmadığını, sadece bu oturuma özgü yapılan sunumlar için bir gizlilik kararı alındığını özellikle belirtmek isteriz.

Temel ilkemiz çalışmalarda aleniyetin kural, mahremiyetin istisna olmasıdır. Bu istisnai uygulamanın yerleşik bir işleyiş haline gelmesine niyet edildiği takdirde kesinlikle karşısında duracağımızı bir kez daha yinelemek isteriz."