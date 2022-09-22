Oyları eriyen AKP yönetimi, umudunu Erdoğan’ın mitinglerine bağladı

22 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Geçen kış aylarında döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle AKP’nin oylarında düşüş yaşanmış ve bu düşüşü AKP’li kurmaylar da doğrulamıştı.

Daha önce AKP’ye oy veren seçmenlerin büyük bir bölümünün “artan enflasyon nedeniyle seçimlerde faturayı AKP’ye keseceği” konuşuluyordu. Ancak seçimlere sekiz ay kala parti yönetimi “sahayı yeniden topladıklarına” inanıyor. Parti yönetimi bu durumdaki en etkili ismin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiriyor. “Cumhurbaşkanı sahaya indi, teşkilatlar rahatladı” değerlendirmeleri yapılan AKP’de, Erdoğan’ın da 2023 için önceliğinin “Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunun” altı çiziliyor. Buna göre Erdoğan, seçim stratejisini Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine kuracak. Parlamento seçimleri içinse yetkiyi “teşkilatlara bırakacak”. Ancak Erdoğan, teşkilatların çalışmasının ardından milletvekilleri listesini de “tek tek inceleyecek”. Partinin parlamentodaki mevcut milletvekili sayısının altına düşmesi durumunda Erdoğan’ın faturayı doğrudan “AKP yönetimine keseceği” vurgulanıyor.

"İÇLERİNDE TARTIŞMA VAR"

AKP’de, küskün seçmenin tercihini seçimlerde yeniden AKP’den yana kullanacağı değerlendirmeleri de yapılırken bu durumun en önemli nedenleri ise şöyle sıralanıyor:

“6’lı masa dağınık görüntü sergiliyor. 6 siyasi partinin liderinden gerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerekse parlamento seçimlerinde partilerin ortak liste üzerinden mi yoksa kendi listeleri üzerinden mi milletvekili belirleyeceği bile net değil. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belli değil. Hâlâ kendi içlerinde büyük tartışmalar var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ancak Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemeyen partiler var. İYİ Parti sahaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sürmek istiyor. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gönlü aday olmaktan geçiyor. Bu belirsizlik sahaya yansıyor. Vatandaş, bu dağınık görüntü karşısında yeniden AKP’ye yöneliyor. MHP’nin de mitingleri muhalefetin beklentilerinin çok üzerinde. MHP’nin de AKP’nin de sahada durumu iyi. Kış aylarında anketçiler İYİ Parti’nin 2023 seçimlerinde yüzde 20’lerde oy alacağını iddia ediyordu, şimdi ise kimsenin sesi çıkmıyor. Nerede bu oy oranları? CHP ise kendi içinde karışıklık yaşıyor. CHP’de de her kafadan bir ses çıkıyor. CHP, HDP’yi nasıl görüyor, bunu bile saha için net çizemiyor. Vatandaşın muhalefete güveni azalıyor. ‘Yaparsa yine iktidar yapar, Türkiye’nin sorunlarını iktidar çözer’ anlayışı sahada yükselişe geçiyor.”

"İCRAATLARIMIZ BAŞLAMADI"

AKP kanadı, Erdoğan’ın ekonomi hedeflerine yönelik açıklamalarının da “sahada yankı bulduğunu” iddia ediyor. Sosyal konut projesine yoğun talep olduğunu” ifade eden AKP kanadından, “Daha icraatlarımızın büyük bir bölümü başlamadı. Aralık, ocak ayı gibi EYT sorununu da çözmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte yeniden asgari ücret, emeklilerin aylıkları gibi düzenlemeler gündeme gelecek. Ekonomideki iyileştirmeler, vatandaşı yeniden Cumhur İttifakı’nda birleştirecek. Bunun yanı sıra muhalefet terörle mücadele, dış politika konularında da belirleyici bir tavır sergileyemiyor. Suriye politikası bile net değil. Yurttaş bunları da görüp, değerlendiriyor” açıklamaları yapılıyor.

İKTİDARIN İDDİALARI

- 6’lı masa dağınık görüntü sergiliyor

- 6’lı masanın “Kılıçdaroğlu rahatsızlığı” var

- İYİ Parti’nin yüzde 20 oyu nerede?

- Muhalefet sahada güç kaybediyor

- CHP’de “Her kafadan bir ses çıkıyor”

- Mitingleri görünce anketçiler sustu