Oyuncu Aslı İnandık, TİP'e üye oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 22:32
Oyuncu Aslı İnandık, TİP'e üye oldu
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Melis Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aslı İnandık'ın partilerine katıldığını açıkladı.

Akyürek'in paylaşımı şöyle:

"Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz."


Aslı İnandık TİP

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