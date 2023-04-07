Oyuncu Aslı İnandık, TİP'e üye oldu
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu.
Melis Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aslı İnandık'ın partilerine katıldığını açıkladı.
Akyürek'in paylaşımı şöyle:
"Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz."
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