Oyuncu Aslı İnandık, TİP'e üye oldu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 22:32

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 22:32

Melis Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aslı İnandık'ın partilerine katıldığını açıkladı.

Akyürek'in paylaşımı şöyle:

"Oyuncu dostumuz Aslı İnandık Tip’e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz."